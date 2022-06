Tim Merlier pakt tweede Belgische titel na prachtig BK

Tim Merlier heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen wielrennen op de weg gekroond. Hij klopte Jordi Meeus en Jasper Philipsen in de sprint in de straten van Middelkerke. Al leek het er lange tijd op dat het geen massasprint zou worden.

Op voorhand veel gevloek op het biljartvlakke BK-parcours. Maar zoals zo vaak in het wielrennen: de renners maken de koers. In De Moeren brak het peloton in tweeën, vooral Remco Evenepoel en Gerben Thijssen waren de mannen die zich in de luren lieten leggen.

Wel vooraan: Jasper Philipsen, Tim Merlier en Arnaud De Lie. Maar na een valpartij was het alle hens aan dek bij Alpecin want de beide sprinters smakten tegen het asfalt. Gelukkig konden ze hun weg gewoon weer vervolgen.

Als nieuwelingen

Eens in Middelkerke aangekomen en de plaatselijke rondes begonnen, leek het alsof we naar een nieuwelingenkoers aan het kijken waren. Slag om slinger werd er aangevallen, iedereen reed achter elkaar en het was moeilijk om te zien waar iedereen zat.

Tot Vanmarcke aanviel. Enkele kilometers reed hij solo maar later kwamen onder andere Philipsen, Stuyven, Vermeersch en Dewulf aansluiten. Een groep van 11 leek te zullen strijden voor de Belgische tricolore maar plots kregen we een beeld van het peloton te zien en daar waren ze vol aan het rijden.

Evenepoel

Op één ronde van het einde zat alles op een zakdoek en kon nagenoeg iedereen nog dromen van de Belgische titel.

Vanmarcke en Stuyven waren weggereden van de koproep reden als enige voor het peloton uit, tot Remco Evenepoel zijn duivels ontbond. In één ruk reed de nationale kampioen tijdrijden het gat dicht, ook Mertens van Sport Vlaanderen maakte de overstap. Evenepoel probeerde het nog eens, Stuyven en Vanmarcke kuisten de tenen uit en sprongen in extremis nog op het wiel.

Toch samensmelting

Onder de boog van de laatste 3 kilometer kwam het toch opnieuw samen. In de straten van Middelkerke was het lastig om nog een echte lead-out te maken. Met 5 sprintten ze zij aan zij richting de finish en haalde Tim Merlier het met een kwartwiel voor Jordi Meeus en Jasper Philipsen.