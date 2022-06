Wout van Aert feliciteert Tim Merlier en doet dat op geheel eigen wijze

Wout van Aert zal u voortaan niet meer in de nationale driekleur zien. Die hangt weer bij Tim Merlier in de kast.

Wout van Aert heeft Tim Merlier gefeliciteerd via de sociale media. Op een bijzondere manier, toch wel. Van Aert deelde een filmpje van 19 januari 2016, toen ze er beiden op training een sprintje tegen mekaar van maakten. Een sprint tussen de twee kon er op het BK niet komen, want Van Aert sloeg het kampioenschap over wegens een knieblessure.

KNIPOOG

In het filmpje liet Van Aert nog een tekst verschijnen: "Dat ie geluk heeft dat ik geblesseerd ben". Een ongetwijfeld goed bedoelde knipoog. Humor à la Van Aert. Waarna er ook nog een welgemeende boodschap verscheen: "Proficiat, maat".

Wout van Aert kan er dus wel degelijk mee leven dat zijn vriend Tim Merlier hem opvolgt op de erelijst met Belgische kampioenen.