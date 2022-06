Cameron Vandenbroucke openhartig over Tim Merlier

Tim Merlier heeft Cameron Vandenbroucke naast zich. Ze had een openhartig gesprek met Het Nieuwsblad.

Cameron Vandenbroucke maakte een vreugdesprongetje toen ze hoorde dat Tim Merlier Belgisch kampioen was geworden. Dat vertelde ze aan Het Nieuwsblad. Een dag voor de wedstrijd had ze hem de laatste keer gezien en ze was blij toen ze hem afzette aan het hotel. Merlier was vermoeiend volgens Vandenbroucke, maar ze weet dat hij dan goed rijdt.

Merlier en Vandenbroucke zijn al een paar jaar koppel, maar zelf had Vandenbroucke dat nooit gedacht. Ze wou nooit samen zijn met een renner, omdat ze verhalen had gehoord over haar vader. Ook wou ze in het begin van haar leven niets met de koers te maken hebben, maar toch werd ze zelf renster en kwam de interesse naarmate ze ouder werd.

Ook vertelde Vandenbroucke over Merlier. Merlier is een perfectionist. Ze gaf het voorbeeld als Merlier wil gaan trainen om 9 uur 's morgens en hij pas enkele minuten later kan vertrekken. Dat is een catastrofe voor hem. Vandenbroucke vindt ook dat hij mentaal sterk is. Bij een tegenslag wordt hij niet meteen depressief. Toen Merlier de Giro miste, ging het minder met hem. Ze is toen meegeweest op hoogtestage in Tenerife en heeft hem vooral laten doen.

Over het leven als rennersvrouw naast Merlier weet Vandenbroucke dat dat geen glitter en glamour is. Ze leiden een kalm leven. Op bezoek gaan, wandelen met de hond en ga zo maar door. Ook proberen ze minstens 3 keer per week naar een koffiebar te gaan als ze samen thuis zijn.