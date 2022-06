Ewan nog eens van plan de Tour uit te rijden en geeft aan welke aanpak nodig is door gebrek aan trein bij Lotto

Caleb Ewan is in de Tour weer de grote hoop van Lotto. De ploeg heeft gekozen om de sprinttrein te vernieuwen. Eigenlijk is er geen voorzien, toch niet in de ultieme slotmeters.

Geen Jasper De Buyst in de Tour wegens nog niet op niveau na een blessure. Geen Roger Kluge in de Tour, een opvallende keuze van Lotto. "Eerlijk gezegd is het belangrijkste dat ik in goede positie aan de laatste kilometer begin", beweert Caleb Ewan. "Vanaf dan kan ik zelf mijn plan trekken. In de Tour mag je in de laatste tien kilometer niet te veel energie verspillen. We hebben de ploeg om het wat dat betreft goed te doen."

Ewan legt uit wat hij daarmee bedoelt. "We hebben grote, sterke jongens die me uit de wind kunnen houden. We hebben misschien niet de ploeg om mij af te zetten in de laatste 200 meter. Dat is soms nu eenmaal zo. We zijn hier met de beste ploeg die we konden opstellen. Ik voel me er comfortabel bij om in de laatste kilometer zelf mijn plan te trekken."

PARIJS HALEN

De Australiër is vastberaden om de herinnering van 2021 uit te wissen. "Na mijn valpartij van vorig jaar ben ik erop gebrand om aan de Tour te beginnen. Het is geleden van de Tour van 2020 dat ik een grote ronde heb uitgereden. Dit jaar is het het doel om de Tour uit te rijden. Ik hoop gezond te blijven, Parijs te halen en daar dan te sprinten voor de zege. Dat is die ene sprint die elke sprinter wel wilt winnen."