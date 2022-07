Dylan Teuns sleept er in het midden van hele heisa knappe top 10 uit: "We weten niet hoe lang dit nog gaat aanslepen"

Ondanks de hele heisa die rond hem en zijn ploeg Bahrein hangt, bewijst Dylan Teuns met een top 10 in de tijdrit dat hij klaar is voor een goede Tour.

Weinig spraakzaamheid tegenwoordig vanuit het Bahrein-kamp, maar na zijn tijdrit had Dylan Teuns het bij WielerFlits wel even over de verdachtmakingen en de invallen van de politie. "Mentaal is dat niet gemakkelijk. Dat is ook geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Je verwacht u daar niet aan."

GOEDE CONDITIE

Dat hij sportief prima voorbereid is afgezakt naar de Tour, bewijst zijn tiende plaats in de tijdrit in Kopenhagen. "Na de klassiekers heb ik me hier op toegelegd. De conditie is goed. Het zou zonde zijn mocht ik mij dat allemaal laten afpakken door de omstandigheden."

Er wordt blijkbaar al een jaar lang een onderzoek gevoerd naar Bahrein. Ook vanuit het oogpunt van de onderzoekers wordt er weinig info naar buiten gebracht. "In de ochtend heeft echt wel in mijn hoofd gespeeld, maar vlak voor de tijdrit heb ik het hoofd leeggemaakt. We weten niet hoe lang dit nog gaat aanslepen. Het mag absoluut voor mij zou rap mogelijk stoppen."