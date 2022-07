Marianne Vos houdt landgenote van haar af en neemt ook revanche op wereldkampioene Balsamo in Giro

In de eerste rit in lijn in de Giro had Marianne Vos nog haar meerdere moeten erkennen in Balsamo. Deze keer waren de rollen echter omgekeerd.

Hájková, de renster die in de proloog nog van het startpodium donderde, ging samen met Zontone en Palazzi op pad in de tweede etappe van Dorgali naar Olbia. Nadat dit drietal werd ingerekend, begonnen Ragusa en Viglia aan een koppeltijdrit aan een poging tot koppeltijdrit. Ook deze Italiaanse dames kregen weinig speelruimte. Op zeven kilometer van de aankomst was de hergroepering een feit. Op naar een massasprint dus in Olbia, op naar een nieuw duel tussen wereldkampioene Elisa Balsamo en Marianne Vos? Lotte Kopecky was uiteraard ook niet van plan om zich onberoerd te laten. TWEE NEDERLANDSE RENSTERS VOOR BALSAMO Balsamo zat in de derde positie om aan de sprint te beginnen. Marianne Vos zat in haar wiel en ging aan op het goede moment. Balsamo had niet meer de versnelling in de benen en moest zich neerleggen bij een derde plaats. Charlotte Kool kwam wel nog opzetten, maar de overwinning was wel degelijk voor Marianne Vos.