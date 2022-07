Lefevere geeft gele droom Lampaert niet op en spreekt over diens toekomst en corona: "Wij enige ploeg die zo openlijk communiceert?"

Het openingsweekend zit erop voor de renners in de Tour de France. Quick-Step - Alpha Vinyl mocht met twee ritoverwinningen en een dagje geel niet ontevreden zijn. En ze mikken op meer, terwijl er ook nog het coronaverhaal is én de toekomst van Lampaert.

Er wordt de komende drie weken nog gerekend op een extra ritzege (of meerdere) met Jakobsen, maar ook Yves Lampaert mag volgens CEO Patrick Lefevere nog doelen stellen.

"De kasseirit moet Yves zeker liggen. Veel zal afhangen van hoe Wout het in de rit van dinsdag doet. Als de kloof dezelfde blijft, is alles nog speelbaar", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Bluvn

Lampaert en Lefevere, het is een goed huwelijk. Verwacht wordt dat er deze Tour nog nieuws zal komen over een contractverlenging. "Toen Yves met zijn gele trui binnenkwam, zei hij: 'Patrick, we gaan niet onnozel doen. Ik wil bluvn.' Ondertussen gaan we niet meer preventief testen op corona."

"Enkel als iemand symptomen heeft, zullen we dat doen. Wij zijn blijkbaar de enige ploeg met zo veel positieve coronagevallen, maar misschien zijn we ook de enige ploeg die er zo openlijk over communiceert."