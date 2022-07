Meteen spektakel in eerste bergrit Giro: de verwachte dubbelslag, schaduwfavorieten al op meer dan vier minuten

In de Giro Donne zijn we er na de rustdag écht aan begonnen. De hele week wordt het hels, op maandag werd er meteen met minuten gegoocheld.

Een ritje van Cesena naar Cesena over 121 kilometer, dat was de opdracht op maandag. Over glooiend terrein, met drie beklimmingen waar bergpunten te verdienen waren.

En dat zorgde al snel voor afscheiding, ook tussen de toppers. Mavi Garcia, Annemiek Van Vleuten en Marta Cavalli bleken al snel de beste drie.

Dubbel

Van Vleuten en Garcia gingen met twee naar de sprint en de Nederlandse won en is ook meteen de nieuwe leider in de Giro Donne.

Cavalli werd derde op korte afstand, een groepje met Longo Borghini, Spratt en Ludwig werd op meer dan vier minuten gereden.