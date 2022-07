35-jarige Clarke pakt dé zege van zijn carrière: "Kramp in beide benen" en "Twintig jaar lang deze droom nagejaagd"

De vroege vluchters hielden stand onderweg naar Arenberg, in de laatste kilometer leverde dat een enorme spanning op voor de ritzege.

Een late uitval van Powless, Boasson Hagen die daar vol op reageerde en uiteindelijk een jump op de meet tussen Clarke en Van der Hoorn: ook de strijd om de ritzege was hyperspannend.

Droom

Met als winnaar de ervaren Simon Clarke dus. "Ik ben op mijn zestiende naar Europa gekomen en binnen twee weken word ik 36. Ik heb dus twintig jaar lang mijn droom nagejaagd", aldus Clarke in een reactie.

"Ik had kramp in beide benen en kan het nog altijd niet geloven. En deze winter had ik niet eens een ploeg, maar Israel viste me opnieuw op - een realitycheck was dat."