Limburg organiseert in 2024 het EK wielrennen: "De provincie ademt wielrennen"

Limburg organiseert in 2024 het EK wielrennen. Zo strijkt opnieuw een groot kampioenschap wielrennen neer in België. "Limburg ademt wielrennen", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

In 2021 was er in Leuven al het WK wielrennen. 3 jaar later komt er opnieuw een groot kampioenschap wielrennen in België. In 2024 zal Limburg het EK wielrennen organiseren. Die zal plaatsvinden vanaf 11 tot en met 15 september. In totaal zullen er 13 wedstrijden plaatsvinden, verspreid over de elite, beloften en junioren. Dat bij de mannen en de vrouwen.

"Dit is een historisch moment voor het Europese wielrennen", zegt Enrico Della Cassa, voorzitter van de Europese wielerbond. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir vult aan: "Limburg ademt wielrennen. Zowel voor de recreatieve fietsers als voor de meer geoefende fietsers." Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts is tevreden: "Na het WK wielrennen zijn we blij dat we zijn jongere broer mogen organiseren."

Achter de schermen is er een samenwerking tussen EK Limburg 2024 vzw en Limburg Demarreert. Ook is Flanders Classics betrokken bij het project.

Heusden-Zolder en Hasselt zullen start- en aankomstplaats zijn. Het exacte parcours en programma zullen later nog meegedeeld worden.