Dylan Teuns is 6e in Longwy en had liever in het wiel van Tadej Pogacar gezeten

Dylan Teuns finishte als 1e Belg op een 6e plaats in Longwy. Achteraf zei hij aan Het Nieuwsblad dat hij liever in het wiel van Tadej Pogacar had gezeten.

In de kopgroep die naar de finish in Longwy reed, zat nog 1 Belg. Dat was Dylan Teuns. Hij sprintte uiteindelijk naar een 6e plaats.

Teuns vond dat hij een redelijk goede beklimming had gereden. Tegen Het Nieuwsblad zei hij dat hij liever in het wiel van Tadej Pogacar had gezeten, maar hij besefte dat iedereen daar wou zitten. Ook weet hij dat er tegen Pogacar weinig te beginnen viel. Op 250 à 300 meter van de streep moest Teuns even de benen stilhouden. Hij denkt dat dat hem het podium heeft gekost.

Rit 7 keert terug naar La Super Planche des Belles Filles, waar Teuns in 2019 won. Hij wil daar opnieuw meedoen voor de overwinning. Al denkt hij dat er veel zal afhangen van wat er in de start zal gebeuren. Ook houdt Teuns rekening met Pogacar. Teuns denkt ook dat de rit naar Longwy misschien nog zal meespelen, omdat die veel energie en krachten heeft gekost.