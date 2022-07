🎥 Frederik Frison blijft gaan: na imitatie van Peter Sagan is nu een andere renner aan de beurt

Frederik Frison is één van de smaakmakers in het randgegeven van de Tour. Na Peter Sagan al haast perfect na te doen, was nu een andere renner aan de beurt.

Tour de Tietema passeerde enkele dagen geleden al eens aan de ploegbus van Lotto Soudal. Frederik Frison deed prompt een perfecte imitatie van het gekende lachje van Peter Sagan. Na dat geweldige moment moest er dus wel een vervolg komen.

Ook in een nieuw filmpje op de Twitterpagina van Bas Tietema schittert Frederik Frison. Met dank ook aan tussenpersoon Philippe Gilbert, die er bij Frison op aandringt om de Zdeněk Štybar in hem naar boven te halen en het hebben over een 'cyclocross in Aigle'.

En het moet gezegd: Frison zet weer een indrukwekkende imitatie neer. "Hé, Zdeněk, kom we gaan tekenen", roepen ze hem nadien toe. Frison kleurde deze Tour de France ook al sportief vlak door in de achtste etappe mee te gaan in de vlucht van de dag.