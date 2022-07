🎥 De Tour de France op zijn kop: Jonas Vingegaard wint de rit en neemt het geel over

Jonas Vingegaard heeft de 11e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij liet op de Col du Grandon alles en iedereen achter. Ook pakt hij het geel over.

Op de Galibier was er heel wat vuurwerk tussen de favorieten. In de vallei kwam alles weer bij elkaar. Aan de voet maakte Rafal Majka tempo in de groep der favorieten. Al snel kwam iedereen geïsoleerd te zitten.

Nairo Quintana vertrok al snel en haalde ook de laatste renners van de vroege vlucht bij. Ook Romain Bardet vertrok. Op een kleine 5 km van de streep viel Jonas Vingegaard aan. Tadej Pogacar kon niet reageren.

🇩🇰 Jonas Vingegaard drops @TamauPogi ! The Yellow Jersey can't follow!



🇩🇰 Jonas Vingegaard décramponne @TamauPogi ! Le maillot jaune vacille !#TDF2022 pic.twitter.com/sFzeW93Rej — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

Vingegaard reed iedereen voorbij en snelde naar de ritwinst en het geel. In de achtergrond eindigde Quintana 2e. Romain Bardet was een goede 3e. Daarachter zag je Pogacar zuchten en puffen. Zijn shirt was opengeritst. Hij verloor veel tijd.