🎥 Tour de France: Wout Van Aert en Dylan Teuns in de aanval, vuurwerk tussen de favorieten en Tom Pidcock heeft het moeilijk

Het is koers in de 11e rit in de Tour. Wout Van Aert en Dylan Teuns zitten in de vroege vlucht. Tussen de favorieten was er op de flanken van de Galibier vuurwerk.

Al van in de start vertrok Wout Van Aert. Mathieu van der Poel ging meteen mee. Na de tussensprint kregen ze het gezelschap van 18 renners, waaronder Dylan Teuns. Op de Lancets de Montvernier moest Oliver Naesen opgeven. Even later op de Télégraphe ook van der Poel.

Op de Télégraphe versnelde Jumbo-Visma. Tiesj Benoot en Christophe Laporte (afgezakt uit de vroege vlucht) gingen tempo rijden. Aan de voet van de Galibier versnelde Jonas Vingegaard. Enkel Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Geraint Thomas konden volgen. Wat volgde was een spervuur van aanvallen. Vingegaard en Roglic wisselden elkaar af, maar Pogacar en Thomas losten niet. Nadien kwam een sterk gereduceerd peloton terug, waar Tom Pidcock het moeilijk had om te volgen.

🤩 The big battle is on! 🔥



🤩 La grande bagarre est bel et bien lancée ! 🔥#TDF2022 pic.twitter.com/gmH5A260U3 July 13, 2022

Voorin bleef de kopgroep nog maar met enkele renners over. Van Aert en Teuns bleven met de beste over, maar met enkele kilometers van de top ging Warren Barguil in de aanval. Simon Geschke en Van Aert waren de 1e achtervolgers. Enkele kilometers lager was er in het peloton opnieuw een versnelling van Jumbo-Visma. Pogacar counterde en Roglic moest lossen. Het werd andermaal een gevecht van man tegen man.