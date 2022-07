14 juillet in Frankrijk: de Franse renners kijken uit naar Alpe d'Huez

Het is 14 juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Veel Franse renners zijn dan ook gemotiveerd om te winnen op Alpe d'Huez.

Florian Sénéchal is Frans kampioen. Dus dat is extra speciaal voor hem: "Vandaag is het een voordeel om in de Franse tricolore te rijden. De supporters zullen me volop steunen en me door de pijn in de benen loodsen. Ik ben heel gelukkig en ik hoop het hoogst haalbare resultaat op Alpe d'Huez te halen."

Pierre Rolland weet hoe hij kan winnen op Alpe d'Huez. Hij won daar in de Tour van 2011. Rolland hoopt om in 2022 voor de 2e keer daar te winnen: "Alles is aanwezig om vuurwerk te krijgen. Ik hoop dat ik de goede benen heb om hier te kunnen meespelen."