Ook buitenlandse pers staat stil bij ontwikkelingen in de Tour: 'Magische actie Jumbo-Visma, Pogačar is menselijk'

Hoe Jumbo-Visma erin slaagde om Pogačar te doen kraken in de elfde Tourrit: ook in de buitenlandse pers staan ze ervan versteld.

Het Spaanse Marca kopt: 'Pogačar is menselijk: Vingegaard neemt de Tour in handen na magische actie van Jumbo'. Lof voor Jumbo-Visma dus en duidelijke barsten in het pantser van Pogačar. 'De mensen willen onverslaanbare leiders zien die afzien. Dat hebben ze gekregen in de elfde etappe van de Tour de France'.

In L’Équipe zijn ook woorden van lof te lezen voor Jumbo-Visma en wordt het uiteindelijke verschil ook geweten aan een offday voor Pogačar. De Franse krant lijst ook andere groten uit het verleden op die eveneens een offday beleefden in de Tour de France.

'TOUR WELLICHT VERLOREN VOOR POGI'

'De Sloveen viel helemaal stil en zakte door het ijs', vatten ze bij De Telegraaf de prestatie van Pogačar op de slotklim samen. 'Vingegaard mocht enkele minuten later zijn armen in de lucht steken: een dubbelslag voor de Deen en Jumbo-Visma. En Pogacar? Minuten hierachter en wellicht ook de Tour verloren.' Is dat laatste een voorbarige conclusie? In Nederland zouden ze uiteraard niet rouwig zijn als Jumbo-Visma de Tourwinnaar levert.