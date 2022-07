Tiesj Benoot duidt het plan dat achter de machtsgreep zat: "Wout was meteen weg, veel sneller dan ik gedacht had"

Het mag als een machtsgreep omschreven worden, het plan van Jumbo-Visma in rit 11. Tiesj Benoot deed zeker en vast ook zijn duit in het zakje.

In een gesprek met Maarten Vangramberen legde Tiesj Benoot in Vive le Vélo uit waaruit dat fameuze plan nu juist bestond. "Ik ging proberen met Wout van Aert voor de ontsnapping te gaan. Wout was meteen weg, veel sneller dan ik gedacht had. Ik heb even in een groepje van zes achter Wout en Mathieu van der Poel gereden. We kwamen redelijk dicht, maar dan kwam het peloton terug."

Benoot moest daar toh even van bekomen. "Net op het moment dat ik mij herstelde, reed er een grote groep met Christophe Laporte naartoe. Dat was voor ons nog steeds een prima situatie. Op de Télégraphe was het de bedoeling om UAE te beginnen bestoken en Pogačar."

VOORBEREIDEND WERK

Dat gebeurde dan ook volop. "Ik heb met Roglič voor het eerst versneld op vier kilometer van de top van de Télégraphe. De laatste kilometer heb ik echt snel gereden en op de top zat Pogačar alleen met onze kopmannen en Thomas. Daar lossen we hem niet, maar dat is wel het voorbereidend werk waardoor Jonas Vingegaard hem kan lossen in de finale, denk ik."

Benoot geniet ervan in de sterkste ploeg te rijden en is ook zelf bezig aan een sterke Tour. "Dat ik mijn aandeel heb, is voor mij het belangrijkste. Moest ik elke dag in de gruppetto zitten, zou dat iets minder mooi zijn." Dat is allesbehalve het geval: de Gentenaar kwam na al het harde labeur als 22ste boven op de Granon. "Dat geeft mij wel voldoening na alle opofferingen van afgelopen maanden."