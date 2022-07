Quick-Step heeft selectie klaar voor Ronde van Wallonië: Julian Alaphilippe gaat zijn comeback maken

In de Tour zien we hem niet, maar Julian Alaphilippe gaat in de Ronde van Wallonië zijn comeback maken. Dat is duidelijk geworden bij de bekendmaking van de selectie van Quick-Step.

Na een zware valpartij in Luik-Bastenake-Luik, waarbij zijn landgenoot Bardet zich meteen over Alaphilippe ontfermde, volgden er enkel nog het Frans Kampioenschap op de weg voor de wereldkampioen. Daar deed Alaphilippe vorige maand aan mee, voor het overige reed hij geen koersen meer. Alaphilippe geraakte nog tijdig fit te geraken voor de Tour de France, maar zijn ploeg oordeelde dat het niet opportuun was om hem in deze staat mee te nemen. Dan maar zijn comeback maken in de Ronde van Wallonië: Alaphilippe is inmiddels wel weer volledig klaar om te koersen. HOOGTESTAGE Op hoogtestage in Livigno heeft Alaphilippe zich klaargestoomd voor het tweede deel van zijn seizoen. In de Ronde van Wallonië zal hij vergezeld worden door ploegmaats Davide Ballerini, Tim Declercq, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels en Ilan Van Wilder. Voor Declercq is het zijn eerste koers sinds hij een dag voor de Tour vanwege een coronabesmetting naar huis moest.