Geven toppers ook in laatste bergrit mekaar niets toe? "Geen halve procent verschil tussen Pogačar en Vingegaard"

In de laatste bergrit kan er nog een verschil gemaakt worden, maar Pogačar en Vingegaard zijn al de heel Tour bergop compleet aan mekaar gewaagd. Uitgezonderd één beklimming.

Assistent-bondscoach Serge Pauwels analyseerde de waardeverhoudingen tussen de twee op Peyragudes in Sporza Tour. "Vingegaard kon vooral in het defensief koersen. Hij was echt bijzonder sterk en Pogačar was dat ook, maar niet goed genoeg om een verschil te maken."

© photonews

Pauwels ziet hoe de nummers 1 en 2 in deze Tour mekaar geen duimbreed toegeven. "Er is gewoon geen halve procent verschil tussen Pogačar en Vingegaard. Elke dag zijn ze al aan elkaar gewaagd geweest, behalve op de Col du Granon ging het dan mis. Als Pogačar daar geen inzinking had dan stonden ze nu waarschijnlijk binnen de halve minuut van elkaar in het klassement."

Hoewel het nog altijd mogelijk is dat het nog spannend wordt om de eindzege, was er tot dusver vooral de bevestiging van het feit dat Pogačar en Vingegaard mekaar niet lossen bergop. Dat doet vermoeden dat dit ook in de laatste bergrit naar Hautacam wellicht niet zal gebeuren. "Het zal heel moeilijk zijn om verschillen te maken", voorspelt Pauwels.