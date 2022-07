Nederlands sprintkanon klaar voor TDF Femmes: "Ik houd met iedereen rekening, ook met Belgische trots Kopecky"

Ook Lotte Kopecky mag in de Tour de France Femmes proberen om het Nederlandse sprintkanon bij uitstek te kloppen. Dat zullen alle snelle dames trachten te doen, maar makkelijk wordt dat allerminst.

Lorena Wiebes trekt uiteraard naar de Tour voor vrouwen om zelf succes te boeken. In een gesprek met Wielerkrant overloopt ze haar concurrenten. "Dan denk ik in de eerste plaats aan Elisa Balsamo. Zij heeft in de Giro ook al laten zien wat zij kan. Aan de Belgische trots Lotte Kopecky denk ik ook. Je hebt dan nog Marianne Vos, Vollering die ook voor de eindzege gaat en sprintsters als Consonni. Vooral Balsamo schat ik hoog in."

De vernoemde rensters kwamen reeds in actie in de Giro Donne. "Ik heb natuurlijk gekeken naar de sprints uit de Giro. Charlotte Kool deed het daar voor ons erg goed." Lotte Kopecky deed daar in de massasprints slechts één keertje écht mee voor de prijzen. "Lotte zal misschien echt pieken in de Tour. Ik houd met iedereen rekening die kan sprinten."

STERKE LEAD-OUT

Wiebes is dus op haar hoede. "Dat je vooraf niet gewonnen hebt, wil niet zeggen dat je in de Tour niet goed bent. Iedereen heeft een andere voorbereiding gehad. Ik reken vooral op de eigen sterke lead-out. Georgi Pfeiffer, Charlotte Kool en ik: dat is een heel goede combinatie. Zij lanceren mij echt. Ik ben ook blij met de ontwikkeling van Charlotte."

DSM zal uiteraard vol de kaart Wiebes trekken in de massasprints. Wat is haar taak in de andere etappes? "Op het heuvelachtige en zeker in de bergen zal het uiteindelijk te zwaar zijn, maar ik hoop wel kopvrouw Juliette Labous goed te kunnen psoitioneren. Ik hoop dan zo lang mogelijk mee te kunnen klimmen en zo iets terug te kunnen doen en dan uiteraard binnen de tijdslimiet binnen te komen."