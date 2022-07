'Renner van Intermarché-Wanty-Gobert gaat naar Quick Step-Alpha Vinyl'

Quick Step-Alpha Vinyl heeft ambities om ook in de grote rondes te presteren. Daarvoor willen ze een kern rond Remco Evenepoel bouwen.

Volgens Ciro Scognamiglio, journalist bij La Gazzetta dello Sport, plukken ze Jan Hirt bij Intermarché-Wanty-Gobert weg. De zaak zou al beklonken zijn.

Info @Gazzetta_it - Our sources today confirmed us at @LeTour that the move for 2023 od @HirtJan from @IntermarcheWG to @qst_alphavinyl can be considered a done deal @cycling_podcast @elcyclingpod