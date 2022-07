De starttijden van de tijdrit naar Rocamadour: Wout van Aert ruim twee uur na grote concurrent van start

In de tijdrit naar Rocamadour wacht Wout van Aert een kans op een derde ritzege. De starttijden van alle kanshebbers wilden we u niet onthouden.

Een individuele tijdrit van Lacapelle-Marival naar Rocamadour van 40,7 kilometer is de voorlaatste opdracht voor de mannen in deze Tour de France. In deze tijdrit zal de laatste hand gelegd worden aan het algemeen klassement. Vooral belangrijk voor de klassementsmannen die een zo goed mogelijke positie in de top 10 nastreven en die nog bedreigd zien. De kans dat er aan de top drie nog iets verandert, is nihil.

© photonews

Vanuit Belgisch standpunt zal er vooral gekeken worden naar de strijd om de dagzege. Yves Lampaert, de winnaar van de openingstijdrit, gaat al om 13u29 van start. Om 14u05 rijdt wereldkampioen Filippo Ganna van het startpodium. Wout van Aert weet dus perfect welke tijden hij moet kloppen wanneer hij eraan begint om 16u16.

Ook Bissegger (start 14u21) en Küng (start 15u50) kunnen gevaarlijke klanten zijn. De laatste drie renners die zich melden aan het startpodium zijn Geraint Thomas (16u56), Tadej Pogačar (16u58) en Jonas Vingegaard (17u00). Het zou niet verbazen dat zij na een felle strijd om het klassement aan het einde van deze Tour zelf ook nog wel wat puntjes op de i willen zetten.