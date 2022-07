Opgave kwam er niet voor niets: Primož Roglič zou ruggenwervels gebroken hebben

De opgave van Primož Roglič in de Tour kwam er niet voor niets. Hij zou ruggenwervels gebroken hebben en dan hypothekeert dat ook de rest van zijn seizoen.

Roglič kwam ten val in de kasseienrit. Door het tijdsverlies dat de Sloveen daar leed, was het al weinig waarschijnlijk dat hij de Tour zou winnen. Er volgde wel nog een belangrijke rol voor hem in de rit naar de Granon, met het mee bestoken van Pogačar met versnellingen vroeg in de etappe.

KRITIEK

Later die rit zou al blijken dat Roglič zelf geen rol van betekenis kon spelen in het klassement. De nummer 2 uit de Tour van 2020 ging nog even door, maar kwam niet meer aan de start in de vijftiende rit. Dat kwam hem op enige kritiek te staan.

Sommige analisten zagen er een manoeuvre in om zich te richten op de Vuelta later dit seizoen. Het is echter niet zeker of hij daar aan de start kan komen, want ESPN meldt dat Roglič bij zijn val twee ruggenwervels gebroken heeft. De laatste drie edities van de Vuelta werden door Roglič gewonnen.