Rentrée Girmay na knal met kurk: "Probeerde me bij verkenning in te leven in strijd tussen Bartoli en Vandenbroucke"

Ook de rentrée van Biniam Girmay staat voor de deur. De knal van de kurk van een fles champagne tegen zijn oog, na zijn ritzege in de Giro, herinnert u zich zeker en vast.

Sindsdien koerste Girmay enkel in het nationaal kampioenschap van Eritrea. In de Ronde van Wallonië is de tijdritkampioen van zijn land er weer bij op Europese bodem met ploegmaats aan zijn zijde. "Ik ben weer voor het eerst herenigd met het team sinds mijn ritzege in de Ronde van Italië en het lijkt erop dat mijn derde blok in Europa meteen heel intens van start zal gaan."

Girmay verwijst naar de beklimming van de Muur van Hoei, die in de openingsrit op het programma staat. "Ik ben de finale van de eerste etappe met Loïc Vliegen en Valerio Piva gaan verkennen om mijn parcourskennis op te frissen. We hebben eveneens de laatste 100 kilometer van de tweede rit afgewerkt. Het was bijzonder om de Col de La Redoute te beklimmen, met al die namen van kampioenen in het wit op de weg geschilderd."

INTERESSE IN WIELERGESCHIEDENIS

Girmay is enigszins koershistoricus aan het worden. "Ik probeerde me een beetje in te leven in de strijd tussen Michele Bartoli en Franck Vandenbroucke in Luik-Bastenaken-Luik van 1999. Wanneer ik in Europa ben, bekijk ik regelmatig archieven van de belangrijkste klassiekers. Het is niet alleen interessant om de wegen te ontdekken, maar ook om de wielergeschiedenis beter te leren kennen."

Allemaal heel mooi, al draait het natuurlijk vooral om de sportieve prestaties die in 2022 geleverd worden. "Ik kijk heel erg uit naar mijn terugkeer in competitie. Het wordt natuurlijk afwachten hoe ik me op deze mythische hellingen zal voelen. Ik denk dat er enkele kansen voor sprinters komen, want ik heb gezien dat er heel wat snelle renners aan de start staan. Er is ook een rit over kasseien."