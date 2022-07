Opnieuw pech voor Julian Alaphilippe: hij moet de Tour de Wallonie door corona verlaten

Julian Alaphilippe heeft de Tour de Wallonie moeten verlaten. Zo blijft pech hem achtervolgen.

Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik moest Julian Alaphilippe lang revalideren. Zijn 1e koers was het Frans kampioenschap. Hij had ergens nog gehoopt om aan de Tour de France mee te doen, maar dat kwam nog te vroeg voor hem.

De volgende koers voor Alaphilippe was dan de Tour de Wallonie. Hij toonde in rit 1 meteen dat hij weer op niveau is. Hij won op de Muur van Hoei.

Maar in de 3e rit kwam hij niet meer aan de start. Hij legde een positieve coronatest af. Zijn volgende koers is normaal gezien de Clasica San Sebastian, maar die coronabesmetting kan nu roet in het eten gooien.