Simon Yates rondt een solo af in de Ordiziako Klasika en lijkt klaar voor de Clasica San Sebastian

Simon Yates heeft de Ordiziako Klasika gewonnen. Hij rondde een knappe solo af.

Ordiziako Klasika is een voorbereidingskoers voor de Clasica San Sebastian. Op het programma stond een koers van bijna 170 km op het programma. De start en aankomst lag in Ordiziako. Het peloton moest enkele ronden rond Ordiziako afleggen. Eerst 3 ronden van 32 km met een helling daarin. Daarna nog 2 ronden van 35,5 km, waarbij er nog een extra helling bijzat. De laatste klim lag op 10 km van de streep. Daarna volgde enkel nog een afdaling.

De vroege vlucht bestond uit 5 renners. Zij kregen maximaal 3 minuten. Op bijna 50 km van de streep werden zij weer gegrepen. Daarna kon de finale beginnen.

2 POGINGEN

In de voorlaatste ronde gingen Simon Yates, Juan Ayuso en Samuele Battistella ervandoor, maar bij het ingaan van de laatste ronde werde zij weer gegrepen. Alles zou beslist worden in de laatste ronde.

Op de laatste klim van de dag maakte Team UAE Emirates tempo voor Ayuso, maar het was Yates die versnelde. Hij had 15 seconden voorsprong op de top van de laatste klim. Daarna dook Yates in de afdaling en hij vergrootte zijn voorsprong. Ondanks dat achter hem een groep van zo'n 20 renners de achtervolging organiseerden.

Yates kwam alleen over de streep. Voor ploegmaat Dion Smith en Xavier Cañellas. Zo lijkt Yates in vorm voor de Clasica San Sebastian die zaterdag wordt verreden.