Balans horrorcrash wordt zwaarder: nóg een schaduwfavoriete naar huis voor Tour goed en wel begonnen is

In de Tour de France Femmes gebeurde er in rit 2 al heel wat. En dat heeft ook heel wat slachtoffers gekost. Een nieuwe schaduwfavoriete moet er nu uit.

Op maandag was al duidelijk dat er met Marta Cavalli een ferme uitdaagster van Annemiek Van Vleuten niet meer bij zou zijn de rest van de week.

Spratt

Nu heeft ook Amanda Spratt er de brui moeten aan geven. Zij kwam dinsdag niet meer aan de start van de derde etappe.

Ook Pintar, Sußemilch en Masetti gaven maandag na heel wat crashes al op. Meteen een zware balans voor de Tour. Er zijn nog 137 rensters in koers, want in rit 1 moesten Castrique en Stiasny al opgeven.