Mathieu van der Poel doorbreekt de stilte: "Op het WK wil ik weer het beste van mezelf geven"

Mathieu van der Poel is terug. Hij was aanwezig op het na-Tourcriterium van Boxmeer en keek bij NOS naar de toekomst.

In de 11e rit van de Tour gaf Mathieu van der Poel op. Nochtans zat hij eerst nog in de ontsnapping, maar nadien verdween hij in de achtergrond en gaf hij op.

Sindsdien hebben we niets meer gehoord van van der Poel. Tot nu. Hij stond aan de start van het na-Tourcriterium van Boxmeer. Met de NOS had hij daar een gesprek. "Sinds 2 dagen zit ik opnieuw op de fiets", zei hij. "Ik had liever de Tour uitgereden en een dag later hier in Boxmeer gestaan, maar mijn lichaam wilde niet meer mee."

In Boxmeer won van der Poel overigens. Nadien gaat hij nog naar Surhuisterveen (26 juli), Chaam (27 juli), Heerlen (29 juli) en Roosendaal (1 augustus). Van der Poel ziet die criteriums als trainingen. Daarna zal hij zich verder voorbereiden richting het WK. "Van het WK ga ik een doel maken", zegt hij. "Ik hoop daarvoor al wat te laten zien, maar ik wil wel dat ik op het WK weer het beste van mezelf ben."