Gele trui Marianne Vos legt zege en twee tweede plaatsen voor in Tour: "Slopende finale, ik heb diep moeten gaan"

Marianne Vos is voorlopig dé renster van de Tour de France Femmes. Het feit dat ze de gele trui nog draagt, onderstreept dat. Haar uitslagen ook.

Met een tweede, eerste en tweede plaats deed Vos al elke dag mee voor de prijzen. In Épernay moest ze wel Cecilie Uttrup Ludwig voor zich dulden. "Cecilie had echt de beste benen op de laatste honderd meters. Ik heb alles gegeven, maar kon haar niet verslaan. Maar ik ben zeker niet teleurgesteld, omdat ik de gele trui behouden heb."

Dat heeft de nodige inspanningen vereist. "Ik heb diep moeten gaan, want er werd stevig doorgereden op de klimmetjes. Het team zette me perfect af, maar het was echt een slopende finale. Het team heeft me goed gepositioneerd gedurende de gehele etappe. Ik ben uiteindelijk blij dat ik het gat na het lossen toch nog dicht kreeg."

Die echte versnelling zat er niet meer in

Dat die extra punch er dan niet meer was op het einde, is dus ergens wel logisch. "In de sprint kon ik niet meer doen dan dat ik deed", moest Vos toegeven. "Die echte versnelling zat er niet meer in. Cecile heeft deze zege verdiend."