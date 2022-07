Vertrouwen van Quick-Step loont opnieuw in Ronde van Wallonië: "Blij dat ik terug op hoogste schavotje sta"

Na vier dagen Ronde van Wallonië gingen al twee zeges naar Quick-Step. Vertrouwen blijven geven aan renners die het even moeilijk hebben, blijkt de moeite waard.

Davide Ballerini had niet meer gewonnen sinds de Omloop van vorig jaar. In Couvin hield de Italiaan een jagend peloton af. "Deze overwinning betekent veel voor mij. Wielrennen is mijn leven. Ik ben blij dat ik na zo'n lange tijd zonder zege terug eens op het hoogste schavotje van het podium sta en zo het vertrouwen van de ploeg kan terugbetalen."

Ik bleef er de hele tijd in geloven

"Deze overwinning is ook voor mijn ploegmaats die er niet meer bij zijn, ik hoop dat ze snel herstellen", verwijst Ballerini onder meer naar de met corona besmette Alaphilippe. "Het was geen gemakkelijke dag, maar ik bleef er de hele tijd in geloven. Ook al ging de kloof snel naar beneden in de finale."

Het was vechten voor de vroege vlucht om voorop te blijven. Uiteindelijk slaagde Ballerini daar wel in. "Er was slechts een kleine kopgroep, maar we gaven alles en ik blij dat ik het af kon maken voor de Wolfpack."