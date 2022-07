Vreugde groot bij SD Worx: "Ik had het geluk dat ik diegene was"

SD Worx won met Marlen Reusser de vierde etappe in de Tour de France Femmes.

De Zwitserse reed de laatste 20 kilometer solo naar de overwinning. “We hebben het geflikt!”, liet ze meteen weten. “We hadden een plan om de koers zwaar te maken en om het niet aan te laten komen op een makkelijke finale. We vielen aan en hoopten dat één van ons een gat sloeg. Ik had het geluk dat ik diegene was.”

“We hebben onze klassementsrensters, die we steeds van voren proberen te houden. We hebben echter altijd een open en agressieve koersstrategie, dus iedereen mag proberen aan te vallen en een rit te winnen. We werkten allemaal heel goed samen, hielpen elkaar en vielen aan. Ik was uiteindelijk de gelukkige die mocht gaan. Dus ik ben mijn team en ploeggenoten heel dankbaar.”

De Tour is al een zware opgave geweest. “In deze Tour is elke dag zwaar, in ieder geval voor mij. Ik denk dat de etappe met de gravelstroken mij goed lag. Het was zwaar, maar voor mij niet zwaarder dan andere ritten.”