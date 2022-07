Na winst in ploegentijdrit is het net niet voor Lotto-beloften Van Eetvelt & co op de tweede dag in de Alsace

De Lotto-beloften geven deze week in de Alsace het beste van zichzelf. Met een zege in de ploegentijdrit was het voor hen fantastisch begonnen.

De Ronde van de Alsace is een 2.2-koers. Lotto Soudal vaardigde een U23-ploeg af in deze rittenkoers. De wedstrijd begon met een ploegentijdrit en elke ploeg mocht drie renners aanduiden om deze tot een goed einde te brengen. Voor Lotto waren dat Ramses Debruyne, Gianluca Pollefliet en Alec Segaert. Ze troefden alle andere teams af in de ploegentijdrit, al was het verschil met Groupama-FDJ wel minder dan een seconde.

Heel erg spannend was het dus, maar Pollefliet mocht toch in de leiderstrui vertrekken in de eerste rit in lijn. Lennert Van Eetvelt was in deze tweede etappe de beste Lotto-belofte. Van Eetvelt maakte deel uit van een kopgroep van vijf, maar moest zich in de sprint neerleggen bij de tweede plaats.

De Zwitser Roland Thalmann kwam met een dubbelslag: zowel de ritzege als de leiding in het klassement is nu voor hem. Van Eetvelt is de eerste Lotto-renner in het klassement, op een derde plaats en op zes seconden van Thalmann.