Opnieuw massale val met gevolgen in TDF Femmes: belangrijke kracht in ploeg van Van Vleuten moet afstappen

Er wordt veel gevallen in de TDF Femmes en dikwijls met gevolgen. Het is nu in de ploeg van Van Vleuten dat ze een belangrijke pion verliezen.

Het aantal massale valpartijen zijn in deze Tour de France Femmes amper bij te houden. Ook in de vijfde etappe was het bingo: op 45 kilometer van de aankomst ging zowat het halve peloton onderuit. Een hele hoop rensters kwamen gewoon op elkaar te liggen in het midden van de weg en ook aan de zijkant van de baan waren er slachtoffers te bespeuren.

Het grootste slachtoffer bleek al snel Emma Norsgaard te zijn. Toch niet de eerste de beste: de Deense won vorig jaar een rit in de Giro en was dit jaar al de beste in Le Samyn. Norsgaard is overigens de echtgenote van wielrenner Mikkel Bjerg. Norsgaard kloeg na haar valpartij vooral over pijn aan het hoofd, de halswervels en de linkerschouder.

🇫🇷 #TDFF: Update from our management team at finish is that @emmanorsgaard1 suffered from pain mostly to her head (which made her not available to continue), cervical vertebrae and also left shoulder.



She’s now in hospital for thorough assessments. Updates to follow as those end pic.twitter.com/UeBiq7cH4k — Movistar Team (@Movistar_Team) July 28, 2022

Uitsluitsel over de precieze aard van haar blessures is er echter nog niet. Wel volgde kort na haar val de bevestiging over haar opgave. Norsgaard is dus niet meer verder gereden en is naar het ziekenhuis gebracht. Voor de renster van Movistar en meesterknecht van Annemiek van Vleuten zit de Tour de France Femmes er op.