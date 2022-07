Mathieu van der Poel en Biniam Girmay onder de indruk: "Als in de cross"

Je zou het bijna vergeten, maar op het na-Tourcriterium in Herentals reden ook enkele andere toppers mee.

Zo zakten Mathieu van der Poel en Biniam Girmay naar Herentals af om het criterium te rijden. Ze waren danig onder de indruk van de 40.000 fans.

“In Nederland hebben we ook criteriums”, zegt Mathieu van der Poel aan Het Laatste Nieuws. “Het is daar precies dezelfde sfeer, maar hier is nog meer volk. Ik denk niet dat die voor mij gekomen zijn, of toch? Ik ben dit gewend van in de cross, maar het blijft kicken.”

Ook Biniam Girmay was onder de indruk van wat hij allemaal meemaakte donderdagavond. “Dit is mijn eerste criterium in België. Wow, ik ben blij dat ik erbij ben”, klonk het achteraf.