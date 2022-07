Remco Evenepoel glundert na zijn zege in San Sebastian: "Ik was superfris vandaag"

Remco Evenepoel won met overmacht voor de 2e keer de Clasica San Sebastian. In het flashinterview deed hij zijn relaas.

"Ik voelde me supergoed", begon Evenepoel het flashtinterview. "Ik was superfris vandaag. Ik besloot om op de Jaizkibel al het tempo te laten opvoeren. Op voorhand was dat ook al het plan. Zo konden we er een lange en zware finale van maken. Op het einde was het ook nog eens wind op de kop."

Het was al zijn 2e Clasica San Sebastian. Zo heeft Evenepoel al 2 exemplaren van het typische Baskische hoedje. "Zo kan ik er eentje aan mijn ouders geven en eentje voor mezelf houden", lachte hij.

De Clasica San Sebastian lag in het midden van Evenepoels aanloop richting de Vuelta. Hij kwam uit trainingskamp in Livigno. "Het was een lang trainingskamp", zei hij daarover. "Ik had zin om te koersen en om het dan af te maken na al het werk van de ploegmaats: fantastisch." Aan Sporza vertelde hij dat hij terug op trainingsstage vertrekt: "Die zal in Spanje doorgaan. Daarna kan ik relaxed naar de Vuelta gaan."