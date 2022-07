Juan Ayuso sluit in finale aan bij de kop en maakt het vervolgens mooi af voor UAE in Spaanse eendagskoers

UAE is meer dan Pogačar. Dat heeft Juan Ayuso nog eens fijntjes onderstreept in een Spaanse eendagskoers.

In het lastige Circuito de Getxo behoorde ook een Nederlandse overwinning tot de mogelijkheden, want Wilco Kelderman ging samen met de Italiaan Andrea Piccolo op pad. Dit duo bleef zelfs voorop tot diep in de finale. Twee renners slaagden er dan nog in om te komen aansluiten.

Dat waren de Spanjaard Juan Ayuso en de Fransman Valentin Ferron. Hun terugkeer had vanzelfsprekend een grote impact op de zegekansen van alle betrokken renners. De rest konden ze wel op achterstand houden: een groepje met achtervolgers kwam twaalf seconden te laat.

EERSTE PROFZEGE AYUSO

In een sprintje met vier was het Ayuso die het met brio kon afmaken. Voor het toptalent van UAE zijn eerste overwinning uit zijn profcarrière. Piccolo werd tweede, Kelderman derde.