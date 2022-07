Maxim Van Gils loopt een breukje in zijn hand op en start niet in de Circuito de Getxo

Maxim Van Gils heeft een breukje opgelopen in zijn rechterhand. Daardoor start hij niet in de Circuito de Getxo.

Lotto Soudal neemt een dag na de Classica San Sebastian deel aan de Circuito de Getxo, maar dat zal zonder Maxim Van Gils zijn.

Van Gils was in de Tour de Wallonie gevallen. Een paar dagen later nam hij deel aan de Clasica San Sebastian. Daar kloeg hij veel over pijn in zijn rechterhand. Ze lieten die onderzoeken en het bleek dat hij een breukje in zijn rechterhand had opgelopen.

Daardoor start Lotto Soudal niet met 7, maar met 6 renners in de Circuito de Getxo.