Ritwinnares van de Tour de France Femmes naar huis door hersenschudding

In rit 6 naar Rosheim kwam Marlen Reusser ten val. Ze was betrokken bij de valpartij waarin ook Lotte Kopecky en Lorena Wiebes zaten. De winnares van rit 4 over de gravelwegen reed de 6e rit nog uit. Daarna liet ze zich verder in het ziekenhuis onderzoeken.

Uit het onderzoek bleek dat ze een hersenschudding had opgelopen. Ze kwam niet meer aan de start van de 7e rit naar Le Markstein.

Marlen Reusser will not start in the 7th stage of @LeTourFemmes. A hospital examination revealed that she suffered a concussion after her crash. Rest is necessary to recover. Reusser was an important link in the Team SD Worx team. She won the stage to Saint-Dié-Des-Vosgues. pic.twitter.com/dtDr1Lk3Gu