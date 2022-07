SD Worx doet het op slotdag TDF Femmes zonder ervaren klimster: "Gek hoe snel dingen kunnen veranderen"

SD Worx hoopte ongetwijfeld om het beste te maken van de slotdag in de TDF Femmes. Een ervaren klimster moeten missen is dan verre van ideaal.

Het is wel de realiteit: Ashleigh Moolman-Pasio is niet meer van start gegaan in de laatste rit. De 36-jarige Zuid-Afrikaanse reed een goede Tour en koesterde nog grote klassementsambities, tot ze in de voorlaatste etappe een oplawaai kreeg van meer dan tien minuten.

Inmiddels is gebleken dat Moolman-Pasio een infectie heeft opgelopen. "Na het krijgen van medisch advies heb ik besloten om mijn lichaam te respecteren", verwijst ze naar haar beslissing om op te geven voor aanvang van de slotrit. "Het is gek hoe snel dingen kunnen veranderen. Van supersterk te zijn en het gevoel dat ik kon winnen naar het gevoel om totaal leeg te zijn in enkele uren tijd."

Ashleigh Moolman-Pasio won’t start today in Le Tour de France Femmes.



She has come down with an infection. “With medical advice I’ve decided to respect my body”, Moolman-Pasio said. “It's crazy how fast things can change. From feeling super strong, to feeling totally empty." pic.twitter.com/ocPXgpr6Lk — Team SD Worx (@teamsdworx) July 31, 2022

Het doet de renster van SD Worx beseffen dat er grenzen zijn aan de fysieke mogelijkheden. "Als profatleten leven we op het randje. Helaas trok ik deze keer aan het kortste eind. Ik zal sterker terugkeren om opnieuw de strijd aan te gaan."