Intermarché-Wanty-Gobert verwelkomt renner van Jumbo Visma

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux is verheugd om vanaf januari Mike Teunissen in het team te verwelkomen. De 29-jarige Nederlander komt de klassieke kern van het Belgische World Team versterken na onder meer zes seizoenen bij Jumbo-Visma.

Mike Teunissen kreeg de eer om de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk 2019 te dragen dankzij een sprintzege in de openingsrit in de straten van Brussel. Hij kon de trui tot in Binche behouden na een nieuwe overwinning in de ploegentijdrit daags nadien.

Enkele maanden voor deze onvergetelijke Grand Départ combineerde Teunissen zijn snelle benen en zijn klassiek profiel om de Vierdaagse van Duinkerke te winnen, na zeges in de koninginnenrit naar Cassel en in de massasprint op de slotdag in Duinkerke. Hij voegde daarna ook de ZLM Tour toe aan zijn palmares, dankzij podiumplaatsen in de proloog, in een mini Amstel Gold Race en in een massasprint.

De Europese en Wereldkampioen veldrijden bij de beloften van 2012-2013 verzamelde doorheen zijn acht seizoenen als prof ereplaatsen in de voornaamste voorjaarsklassiekers als Dwars door Vlaanderen (2e in 2018), Parijs-Roubaix (11e in 2018) of Omloop het Nieuwsblad (6e in 2020).

Als modelploegmaat zat Teunissen de laatste jaren regelmatig in het winnende kamp. Dit voorjaar werd hij bijvoorbeeld twaalfde aan de zijde van Van Aert en Laporte in de E3 Classic en enkele dagen geleden finishte hij vierde in de openingsrit van de Ronde van Polen na een succesvolle lead out voor Olav Kooij.

De komende twee seizoenen zal Mike Teunissen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zijn eigen ambitie in de eendagkoersen en korte rittenkoersen combineren met een rol aan de zijde van Biniam Girmay.