Onderonsje tussen Jakobsen, Groenewegen en Van der Poel in Gouden Pijl: sprinter van Quick-Step het snelst

Met Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Mathieu van der Poel aan de start van de Gouden Pijl had de organisatie drie publiekstrekkers om u tegen te zeggen.

De Gouden Pijl is een criterium in Emmen. Het werd daar vooral een Nederlandse aangelegenheid, met dus wel schoon volk aan de start. Jakobsen, Groenewegen en Van der Poel waren de meest klinkende namen op de deelnemerslijst en stelden niet teleur.

Het was ook dit trio dat de finale van de Gouden Pijl kon kleuren: met zijn drieën gingen ze er vandoor. Ze beschikken ook allen over snelle benen en die mochten ze in een sprint met drie nog eens demonstreren aan de finish.

JAKOBSEN KLOPT GROENEWEGEN

Het verschil tussen Jakobsen en Groenewegen was erg klein. Het was toch Jakobsen die als eerste zijn voorwiel over de meet kreeg en dus met de overwinning aan de haal ging. Groenewegen was tweede. Twee Tourritwinnaars dus op posities 1 en 2. Van der Poel maakte de top 3 compleet.