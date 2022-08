Anthony Turgis blijft tot einde 2025 bij huidige ploeg op zoek gaan naar topuitslagen in klassiekers

Anthony Turgis hoort bij de klassiekers steevast bij de outsiders. Zijn huidige ploeg blijft tot 2025 op hem rekenen.

De Fransman is bezig aan zijn vierde opeenvolgende seizoen bij de ploeg die anno 2022 bekend staat als Team TotalEnergies, de ploeg van Peter Sagan ook. Met een tweede plaats in Milaan-Sanremo was Turgis zonder twijfel de renner uit de ploeg die het het beste deed in de voorjaarsklassiekers.

Eerder reed Turgis ook al top 10 in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Geen wonder dus dat ze bij TotalEnergies graag met hem door willen. Renner en ploeg hebben een nieuw akkoord gesloten dat duurt tot het einde van 2025.

Encore de belles choses à accomplir. L'histoire continue... 🤝 — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 3, 2022

"Ik ben tevreden dat ik mijn avontuur bij de ploeg kan verlengen, want ik voel me hier goed", zegt Turgis over zijn contractverlenging. "Ik ben goed omringd door de directie, de staff en mijn ploegmaats. Als een familie kunnen we sereen blijven verderwerken. Ik hoop mijn progressie te kunnen verderzetten en te presteren in de Vlaamse klassiekers, Milaan-Sanremo of de Tour de France."