Lotto Soudal blijft inzetten op de jeugd en de WorldTour blijft het doel

Lotto Soudal gaat ook in 2023 voor de jeugd. Ook blijven ze voor het behoud in de WorldTour gaan. Dat liet John Lelangue weten aan Het Nieuwsblad.

In 2023 wordt Lotto Soudal Lotto-Dstny. John Lelangue vertelde aan Het Nieuwsblad dat ze vooral zullen inzetten op de jeugd. Philippe Gilbert en Tim Wellens rijden volgend jaar niet meer voor de ploeg. Daardoor komt er heel wat budget vrij, maar dat zal niet worden opgevuld. Ze zullen blijven investeren in jonge talenten. Al komt er wel een uitzondering voor een ervaren loods voor in de sprinttrein van Caleb Ewan en Arnaud De Lie.

Daarnaast zal Lotto Soudal verder inzetten op performance. Lelangue zegt dat ze er al mee bezig waren, maar er beweegt daar veel in. Denk maar aan trainingsleer, voeding, osteopathie, materiaal, mental coaching en ga zo maar door. Ook gaan ze verder investeren daarin. Mogelijk komt er een extra voedingsdeskundige bij. Dat heeft allemaal 1 doel. De jongeren beter maken en ervoor zorgen dat ze profijt uit al die investeringen halen.

Lelangue wil ook in de WorldTour. Simpelweg omdat hij vindt dat ze die plaats hebben. In 2022 staat Lotto Soudal op plaats 12 en hebben ze al 20 zeges. Hij vindt dat dat al genoeg zegt. Ook gelooft Lelangue er nog in.