OFFICIEEL: Filippo Ganna tekent een nieuw meerjarig contract bij Ineos Grenadiers

Transfers worden nu bij de vleet aangekondigd, maar ook contractverlengingen. Filippo Ganna en Ineos gaan samen verder de komende jaren.

Filippo Ganna heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe overeenkomst voor de lange termijn. Door dit akkoord blijft de Italiaan tot het einde van 2027 voor Ineos koersen. Aan het einde van dat jaar zal de wereldkampioen tijdrijden negen jaar bij Ineos gereden hebben.

Renner en ploeg zijn er dus van overtuigd dat ze samen nog hun verdere doelen kunnen bereiken. "Het is boeiend om deel uit te maken van deze ploeg en niet in het minst door de manier waarop we onze doelen benaderen en de inspanning die we in de ontwikkeling en het materiaal steken", legt Ganna uit waarom hij zich zo goed voelt bij Ineos.

"Alles is gebaseerd op de doelstelling om nog sneller te gaan. Of het nu het werk met het performance team is, dat met onze partners of leren over de bredere ervaring binnen Ineos. Als er zo veel toewijding is van iedereen, wil je alles geven. Het is zo belangrijk om die steun te voelen", benadrukt Ganna. "Ik kijk er naar uit om nog meer tijd in mijn carrière te spenderen bij deze ploeg."