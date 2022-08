OFFICIEEL: toptransfer helemaal rond: tweevoudig Tourritwinnares de nieuwe ploeggenote van Kopecky

In de Tour de France Femmes raakte de toptransfer bekend en nu is die rond. De ploeg van Kopecky mag een nieuwe grote naam verwelkomen.

Lorena Wiebes verlaat DSM en gaat vanaf volgend jaar voor SD Worx rijden. Een clausule in haar contract bij DSM gaf SD Worx een mogelijkheid om de topsprintster te strikken. Dat is nu dus ook gebeurd: Wiebes heeft bij SD Worx getekend voor drie seizoenen.

"Ik heb er jaren lang van gedroomd om deel uit te maken van de beste ploeg uit de WorldTour, met rensters aan mijn zijde die mijn niveau omhoog tillen. In principe was ik graag bij mijn ploeg gebleven, maar ik heb een voorstel van SD Worx gekregen dat veel kansen bood", verklaarde de winnares van twee Tourritten haar reeds veelbesproken overstap.

Lorena Wiebes will be joining Team SD Worx next season. The 23-year old sprint star has signed a three year contract (2023-2025).



Wiebes is dus ook de nieuwe teamgenote van Lotte Kopecky. Tenzij laatstgenoemde zelf andere oorden opzoekt, maar dat is weinig waarschijnlijk aangezien de Belgische een contract heeft tot 2024. SD Worx heeft alvast het plan om beide dames hun potentieel te laten vervullen. "Met Wiebes gaan we voor de echte massasprints, Kopecky kunnen we uitspelen in de lastigere koersen", aldus sportief manager Danny Stam.