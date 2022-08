Wout Van Aert en Remco Evenepoel zijn de kopmannen in de wegrit van het WK en ze krijgen elk een luitenant mee

Wout Van Aert en Remco Evenepoel zijn de kopmannen voor de wegrit van het WK in Australië. Dat vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws.

Voor de definitieve selectie is het nog wachten tot eind augustus, maar de kopmannen voor het WK zijn wel al bekend. Bondscoach Sven Vanthourenhout vertelde in een interview met Het Laatste Nieuws al een en ander over de WK-selecie voor de wegrit.

"Wout Van Aert en Remco Evenepoel zullen de kopmannen zijn", zei Vanthourenhout. "Elk krijgen ze een persoonlijke helper mee. Voor Van Aert is dat in principe Tiesj Benoot. Voor Evenepoel staat dat op dit moment minder vast, maar Yves Lampaert zou dat kunnen zijn."

Voor andere namen zullen nog moeten wachten tot de definitieve selectie eind augustus. "Enkel Jasper Stuyven is op dit moment een zekerheid. Voor de andere plaatsen moeten we nog beslissen", aldus Vanthourenhout.