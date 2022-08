Wout Van Aert past definitief voor het WK tijdrijden: "Alles op de wegrit"

Wout Van Aert rijdt het WK tijdrijden niet. Dat vertelde hij aan bondscoach Sven Vanthourenhout, die dat op zijn beurt in een gesprek met Het Laatste Nieuws vertelde.

Hier was al een tijdje spraak van en nu is het definitief. Wout Van Aert rijdt het WK tijdrijden niet. In mei had hij al gezegd dat hij wellicht zou passen. Hij zou definitief beslissen na de Tour de France. Door zijn goede prestaties in de tijdritten (2e plaats in de openingstijdrit en de zege op de laatste dag, red.) begon hij te twijfelen, maar ondertussen heeft hij bondscoach Sven Vanthourenhout al op de hoogte gebracht dat hij de tijdrit niet rijdt.

"Dat is jammer", zei Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws. "Maar anderzijds begrijp ik Van Aert ook wel. Zo'n tijdrit is een zware belasting voor het lichaam. Sommigen denken dat dat enkel een uurtje rijden is, maar het is veel meer dan dat. Je moet veel energie in zo'n tijdrit steken en je bent daar dagen mee bezig. Zonder de juiste focus lukt het niet."

MENTALE ASPECT

Vanthourenhout zegt ook dat het mentale aspect meespeelt: "Van Aert neemt sowieso veel druk op zijn schouders en enkel goud is goed genoeg. Voor sommigen is een zilveren medaille fantastisch, maar voor hem niet. Na de tijdrit vorig jaar op het WK liep Van Aert dagen met een zwaar gevoel rond. Ook in Australië is zo'n scenario mogelijk en dat zou ten koste van de wegrit zijn. Van Aert zet alles op de wegrit."

Met Van Aert zou er een bijna-zekere medaille zijn, maar België heeft nog andere troeven. "Remco Evenepoel mag ook ambitie hebben", zegt Vanthourenhout. "Zeker op het parcours in Australië met heel wat tempowissels en ritmeveranderingen." Het ander plaatsje is voor Yves Lampaert, Victor Campenaerts of Ilan Van Wilder. De definitieve selectie is voor eind augustus.