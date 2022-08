Dan toch een zwaar verdict bij Quick-Step: renner loopt sleutelbeenbreuk op bij massale val in Ronde van Burgos

Met een sleutelbeenbreuk voor één van de renners is het verdict toch zwaar bij Quick-Step na de massale val in de Ronde van Burgos.

Na de valpartijen in zowel de Ronde van Polen als de Ronde van Burgos werd het een drukke paar uren voor de medische staf van de verschillende teams. De Belgische ploegen leken aan het ergste te ontsnappen, maar Quick-Sep Alpha Vinyl moest dan toch met ander nieuws naar buiten komen.

Davide Ballerini en Jannik Steimle waren betrokken bij de vreselijke crash in de Ronde van Burgos. Ballerini had verschillende schaafwonden en een bloeduitstorting opgelopen. Donderdagochtend zal de Italiaan opnieuw onderzocht worden, waarna de ploeg een beslissing neemt of hij al dan niet verder koerst.

OPGAVE STEIMLE

Jannik Steimle daarentegen moet zeker opgeven. De Duitser heeft zijn rechtersleutelbeen gebroken en zal overgebracht worden naar Herentals, waar hij geopereerd zal worden. Het is nog niet duidelijk hoe lang Steimle juist buiten strijd zal zijn.