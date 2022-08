Wielertransfers: Australiër ruilt Jumbo-Visma voor BikeExchange-Jayco

Een heuse opgave om geen enkele wielertransfer over het hoofd te zien. Bij Jumbo-Visma zien ze volgend jaar een Australiër vertrekken. Ook dat werd vandaag meegedeeld.

Het gaat om de 27-jarige Chris Harper, die woensdag nog derde werd in de tweede etappe in de Ronde van Burgos. Harper is aan zijn derde opeenvolgende seizoen bij Jumbo-Visma bezig, maar eind dit jaar komt er dus een verandering van omgeving aan.

Harper gaat rijden bij BikeExchange-Jayco, een ploeg uit zijn thuisland. "Ik vind het heel boeiend om BikeExchange-Jayco te vervoegen de komende twee seizoenen. Als Australiër heb ik de ploeg altijd bewonderd en veel respect gehad voor de staff en de renners."

"𝘉𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘈𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯, 𝘐’𝘷𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮 & 𝘩𝘢𝘥 𝘢 𝘭𝘰𝘵 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵, 𝘴𝘰 𝘪𝘵'𝘴 𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘫𝘰𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘮."



Bij een Australisch of bij een Nederlands team rijden: het is wel iets helemaal anders. "Ik kijk er naar uit om aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen en om komend seizoen gemeenschappelijke doelen te vinden. Ik hoop dat ik bij kan dragen aan het succes van de ploeg."