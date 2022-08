Beslissing van Wout van Aert is begrijpelijk en jammer tegelijkertijd

Het EK is het eerstvolgende kampioenschap, maar het is een beslissing van Wout van Aert in verband met een kampioenschap later dit jaar dat deze week het nieuws haalde.

Het gaat dan uiteraard om zijn keuze om te passen voor het WK tijdrijden en in Australië alles op de wegrit te zetten. Wat moeten we daarvan denken? Als u het ons vraagt, is het begrijpelijk en jammer tegelijkertijd. Begrijpelijk, omdat een klassebak als Van Aert nu eenmaal enkel op het allerhoogste mikt. Mooi is het zelfs dat zijn ambitie met deze beslissing zo naar voren komt. Anderzijds blijft het ook een jammere zaak.

In de voorbije Tour de France was Wout van Aert de beste tijdrijder. Punt. Neem de uitslagen van de twee tijdritten samen en je weet genoeg. En dit in twee tijdritten die ook door ene Filippo Ganna aan afgewerkt werden. In een supervorm kan Van Aert Ganna dus echt wel aan. Als je dan wereldkampioen tijdrijden kan worden, is het toch echt zonde om dat te laten liggen.

Bovendien biedt het skippen van de tijdrit geen enkele garantie voor de wegrit. Van Aert heeft al veel zilveren medailles verzameld in kampioenschappen en wil nu eindelijk eens die gouden plak in een WK-wegrit. Prachtige doelstelling en slim om al zijn energie daarop te richten. Maar neem nu zijn zilver op de Spelen: in die wegrit keek iedereen naar hem, waardoor winnen onmogelijk was. Daar had de tijdrit niets mee te maken.

Jammere keuze dus, maar evenzeer begrijpelijk. Op een WK tijdrijden kom je immers specialisten tegen die zich volledig toeleggen op die ene dag. Zij hebben sowieso een voordeel en dan dreigt er toch telkens eentje een tikkeltje sneller te zijn. En voor een zilveren medaille doet Van Aert het echt niet meer. Zeker niet als het in zijn hoofd zijn kansen in een WK-wegrit hypothekeert.

Het maakt ook nog meer duidelijk wat voor een belangrijk doel de WK-wegrit is voor Van Aert. Dan kan het ook niet anders dan dat iedereen binnen de Belgische selectie zich ten dienste van hem stelt. Op het vorige WK was er achteraf heel wat te doen om de tactiek. De kans op een nieuwe fout wat dat betreft is dit jaar kleiner. Niemand wil er voor verantwoordelijk zijn dat een Van Aert die alles op de wegrit toch het goud misloopt.